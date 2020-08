Corona sorgt vor dem ersten Spiel für Anspannung

Endlich wieder Fußball! Nach 291 Tagen kehren die steirischen Landesligisten auf den Platz zurück, die Vorfreude ist riesig. Doch auch die Unsicherheit ist wegen Corona so groß wie noch nie. „Noch sind wir aber tiefenentspannt“, sagt etwa der Gnaser Sportchef Andy Zach. Sein Verein ist seit Jahren einer der Publikumsmagneten der Liga. Speziell in Zeiten von Corona keine so einfache Angelegenheit. „Wir haben zum Glück keine allzu großen Probleme. Auf der Tribüne haben wir 500 Sitzplätze, dazu noch 200 Stehplätze.“