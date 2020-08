Luxus-Fracht im Visier: Flughafen-Trio gefasst

Zur Stunde wird noch evaluiert, was den Männern im Alter von 26 bis 32 Jahren in die Hände gefallen ist. Fest steht aber schon, dass sie sich in Sicherheit und unbeobachtet wähnten. Denn das Trio griff in der zweiten Augustwoche ungeniert in jene Warensendungen, die im für die Passagiere streng gesperrten Cargobereich landeten. Die bereitstehende Fracht wurde dabei nach dem Zufallsprinzip durchwühlt. Mit nach Hause genommen wurden wahllos Uhren und Handys sowie teure Elektronik und beträchtliche Geldbeträge.