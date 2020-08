Buben „verführt“ und missbraucht: Haftstrafe

„Ich habe ihre Neugierde ausgenützt“ - so der Angeklagte am Dienstag am Wiener Straflandesgericht. Dort war der in Wien lebende Österreicher aufgrund schwerster Vergehen gelandet - so missbrauchte er in Indien mindestens acht Buben, demütigte sie und filmte und fotografierte seine Taten, ehe er das Material ins Darknet lud. Der Angeklagte zeigte sich beim Prozess umfassend geständig, wurde zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Er war selbst in seiner Jugend jahrelang schwer missbraucht worden, was sich letztlich strafmildernd auswirkte.