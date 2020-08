Koeman ruft an: Er kann sich ein neues Team suchen

Der Weltklassespieler aus Uruguay wurde im Jänner 34 Jahre alt. Er schoss in der Saison 2019/20 in 36 Partien 21 Tore und lieferte zwei Assists. Vor einigen Tagen gab er der spanischen Tageszeitung „El Pais“ ein Interview, darin sagte er, dass ihm noch niemand sagte, dass man die Zukunft in Barcelona ohne ihn vorstellt. Und wenn dem so wäre, dann würde er sich freuen, wenn ihn jemand vom Klub kontaktieren und ihm das mitteilen würde.