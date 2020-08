Ernte und Trockenheit als Stressfaktoren für Wild

Sobald Mähdrescher über die Getreidefelder und Mähmaschinen durch den Klee pflügen, ist es für das Niederwild mit der Ruhe vorbei. Zudem verlieren Hase & Co. auch noch Deckung, Futter und wichtigen Schatten. „Daher sind unsere Jäger in dieser Zeit verstärkt in den Revieren unterwegs, um vor allem Wassertränken zu befüllen“, erklärt Josef Pröll. Dabei wird besonders auf schattige Plätze geachtet, die auch Schutz vor Raubvögeln bieten.