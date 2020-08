ER isst seit elf Jahren keine Kohlenhydrate mehr!

Er ist ein absoluter Experte wenn es um Krafttraining und die richtige Ernährung geht. Christian Rumerskirch zieht seit elf Jahren das durch, was die meisten schon nach wenigen Monaten wieder aufgeben - er verzichtet auf Kohlenhydrate! Denn in der ketogenen Diät ist der Verzehr von Brot, Nudeln, Zucker und Co. auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Wie der bald 50-Jährige „Keto“ zu seinem Lifestyle gemacht hat, welche Auswirkungen die Umstellung auf seinen Körper hatte und auf welche Ernährungsmythen man besser verzichten sollte, erzählt er in der brandneuen Folge von Stiegenhaus West!