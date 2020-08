Was Lothar Matthäus privat wichtig ist

Länger sind die Zeiten vorbei, in denen Ex-Kicker Lothar Matthäus für Schlagzeilen mit Privatem sorgte. Jetzt ist er zum fünften Mal verheiratet, hat mit seiner Anastasia den sechsjährigen Milan. Sie besuchten Gut Aiderbichl in Henndorf und wurden von Hausherr Dieter Ehrengruber willkommen geheißen. Besonders das Schicksal von „Robinson“, ein Rückepferd, das seine Waldarbeit nicht mehr verrichten konnte und geschlachtet werden sollte, berührte ihn sehr. Dass Milan den Bezug zu Tieren aufbaut, sei ihm wichtig. Da war er bei Ehrengruber an der richtigen Adresse.