Kleine Marlies kam unter freiem Himmel zur Welt

„Herausforderung für uns alle“

„Die Wehen wurden so stark, dass mir klar wurde, dass wir es nicht mehr ins Krankenhaus schaffen würden. Also sind wir stehen geblieben“ erzählt die Mutter Julia (35). „Mein Mann hat dann den Notruf 144 gerufen.“ Helfend per Telefon zur Seite stand Papa Günther Disponent Giovanni, der den 38-jährigen, bald dreifachen, Familienvater durch die Situation begleitete. „Es ist unser drittes Kind, aber eine Geburt am Gehsteig war dann eine Herausforderung für uns alle“, gibt der Neo-Papa zu.