Tausende steirische Feuerwehrleute im Einsatz

Laut dem Landesfeuerwehrverband Steiermark waren am Sonntagvormittag noch fast 1000 Feuerwehrleute mit der Beseitigung von Schäden beschäftigt, die Hälfte davon im Bereichsfeuerwehrverband Feldbach, der am stärksten betroffen war. Dort waren seit Samstagnachmittag sämtliche 73 Feuerwehren gleichzeitig aktiv - das gab es in der Geschichte bisher erst einmal, nämlich 2009.