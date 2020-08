Aufruf wegen zwei Neuinfizierten in Salzburg-Stadt

Die Gesundheitsbehörde in der Stadt Salzburg hat einen Aufruf wegen positiv auf Covid-19 getesten Personen gestartet. Alle jene, die am 18. August im Railjet RJX 566, Abfahrt um 13.30 von Wien Hauptbahnhof bis Salzburg gereist sind oder in Salzburg das Restaurant „Die Cabreras“ in der Priesterhausgasse von 18.45 Uhr bis 20.45 Uhr besucht haben, sollen ihren Gesundheitszustand beobachten.