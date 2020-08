Die Früchte der Arbeit ernten

Mit Wolfgang Rihm, Iannis Xenakis und Steve Reich können wir in diesem Konzertprogramm Komponisten interpretieren, die längst ihren Platz im musikgeschichtlichen Kanon gefunden haben. Und das ist bei einem so jungen Solo-Instrument, wie dem klassischen Schlagzeug, doch höchst selten. Rihms Tutuguri Poème Dansé Bild 4 ist für mich ein Meisterwerk. In seiner Komplexität kaum zu erfassen, verliert und verliebt man sich beim Studieren der Partitur selbst nach vielen Jahren immer wieder in die kleinsten Details, die in wirklich jedem Takt des Werks stecken. Seit vielen Wochen probiere ich mit meinen Kollegen an diesem Werk. Keine Note wird für selbstverständlich gehalten. Jede Wahl der Instrumente, Felle, Schlägel wird hinterfragt.