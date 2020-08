Mit Motorrad in den Gegenverkehr geschlittert

Gegen 13.40 Uhr lenkte der Oberösterreicher aus dem Bezirk Wels-Land sein Motorrad auf der B114 aus Hohentauern kommend in Richtung Trieben. In einer Rechtskurve dürfte der 65-Jährige mit dem Vorderreifen seines Motorrades auf einem Bitumenstreifen seitlich nach links gerutscht und gestürzt sein. Bei dem Sturz schlitterte der 65-Jährige mit dem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in weiterer Folge mit einem entgegenkommenden 51-jährigen Pkw-Lenker aus Voitsberg.