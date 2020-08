Ligue 1 startet als erste Topliga in neue Saison!

Nach dem Wechsel von ÖFB-Stürmer Adrian Grbic in die Bretagne spielen in der kommenden Saison zwei Österreicher in der französischen Liga mit. Der 24-jährige Wiener Grbic bekommt es mit Erstliga-Aufsteiger FC Lorient am Sonntag daheim mit Racing Straßburg zu tun. Der 20-jährige Steirer Dario Maresic, der bei Stade Reims in der abgelaufenen Saison allerdings kaum eine Rolle spielte, tritt ebenfalls Sonntag bei AS Monaco an. Dort ist inzwischen der ehemalige Bayern-Coach und Salzburger „Co“ Niko Kovac am Ruder ...