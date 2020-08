Schaukasten von Verein für Schwulenrechte zerstört

In der Nacht auf Donnerstag sollen Unbekannte das Schaufenster von RosaLila PantherInnen in Graz eingeschlagen haben, teilte der Verein via Instagram mit. Der Verein setzt sich für Rechte von homosexuellen, transsexuellen und anderen Menschen ein. Sein Appell lautet nun: „Lasst euch nicht einschüchtern!“