Rumänischer Sänger streamt live seinen eigenen Tod

Es begann als vergnügte Autofahrt in der Stadt Ploiesti: Pustiu hörte am Beifahrersitz Musik, raucht genüsslich eine Zigarette, während seine Gattin (24) den Wagen lenkt. An einem Bahnübergang ohne Schranken kommt es schließlich zu dem fatalen Crash. Das Lächeln des Mannes weicht plötzlich einer panischen, angsterfüllten Mimik, als der Sänger den heranrasenden Regionalzug aus dem Seitenfenster entdeckt. Er schreit, doch es ist zu spät: Der Wagen wird von dem Zug gerammt, Pustiu verliert noch an Ort und Stelle sein Leben. Seine Ehefrau kämpft im Spital noch um ihr Leben.