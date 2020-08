Fesch durch die Festspielsaison

Hitzeresistent und luftig-flattrig

Mit Blotting Paper, mattierendes Löschpapier, das den Glanz auf der Stirn nimmt, hätte sich Eva Bamberger auch eingedeckt, wenn es nicht ausverkauft wäre. Weiter zum Wesentlichen - dem Kleid! Diva-Inhaberin Katrin Koller-van Eersel spürt aufgrund der 50-prozentigen Auslastung der Luxushotels die gedrückte Kauflaune der Damen. Es wird geshoppt, wenn auch „sparsamer“: „Heuer sind vermehrt Bodies mit edlen Hosen und exklusive Jumpsuits in allen Varianten gefragt“, so die Chefin. Bamberger entscheidet sich für eine fließende Robe von Gucci. Die günstigere Alternative findet Eva bei WOW - in Style: Ein luftiges, dänisches Design. Das Täschchen trägt man „crossbody also schräg“, wie Katharina Schnöll empfiehlt. Gut vorbereitet genießt man Kultur und sieht frisch aus.