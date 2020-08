Schreck für Michael Ballack: Tumor-OP am Rücken

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, wurde der ehemalige Chelsea-Kicker in einer Spezialklinik in Hannover operiert. Dabei wurde der Tumor, der sich in der Nähe des Rückenmarks befand, entfernt. Die anschließende Laboruntersuchung ließ Ballack aufatmen, denn die Wucherung war gutartig.