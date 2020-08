Wilmots-Urteil: Iran zieht vor das Sportgericht

Mittels Rechtsexperten will der Iran im Fall des ehemaligen Nationaltrainers Marc Wilmots das Urteil des Weltverbandes anfechten. „Das FIFA-Urteil ist unfair, und daher wird ein Expertenteam alle möglichen Rechtsmittel in Betracht ziehen, um beim Internationalen Sportgerichtshof CAS dagegen vorzugehen“, kündigte Sportminister Masoud Soltanifar laut Nachrichtenagentur ISNA am Mittwoch an.