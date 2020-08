Corona-Fall in der CL-Quali! Slovan schon draußen?

Laut des öffentlich-rechtlichen Senders „RTVS“, hat die UEFA das letzte Wort in der Sache. Nur: Die Pandemie-Kommission der Färöer will so das Spiel nicht stattfinden lassen. Von den Slovan-Spielern wurde zuvor Vladimir Weiss positiv getestet, er reiste aber gar nicht mit auf die zu Dänemark gehörenden Inseln,