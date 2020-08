Die „Sandkiste“ war heiß begehrt

„So zäh war die erste Einheit gar nicht. Ein gemütlicher Beginn in die Vorbereitung“, zwinkerte Libera Anna Oberhauser, die sich am Wochenende auf Sand zur Vorarlberg-Meisterin spielte, auf dem Weg zur Hygieneschulung. Ebenfalls mit Beachvolleyball fit gehalten hat sich Herren-Kapitän Tiago. „Das war in Portugal erlaubt. Sonst war ich eigentlich nur daheim und habe so gut es geht trainiert. Ich wollte kein Risiko eingehen“, so der 28-Jährige. Ohne große Hindernisse konnte er nach Graz zurückkehren. „Ein Corona-Test, das war alles. Am Flughafen hat es dann zum Glück auch keine Probleme gegeben.“