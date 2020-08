Ex-Sturm-Star Despodov ist Corona-positiv

Despodov, in der Vorsaison großer Hoffnungsträger bei Sturm, ist in seiner Heimat Bulgarien und ist dort in Quarantäne. Der 23-Jährige, der sich vor dem Re-Start bei Sturm im Frühsommer laut eigener Aussage in Bulgarien noch extra testen hatte lassen und einen negativen Bescheid erhalten hatte, ist zwar nun positiv getestet worden, verspürt aber keinerlei Symptome. Seria-A-Klub Cagliari erwartet Bulgariens Spieler des Jahres 2018 zu einem Camp vor dem Start der Saison zurück. Die Serie A soll am 19. 9. beginnen.