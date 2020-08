Austria-Brust nackt: „Haben nichts zu verschenken“

„Alles hat seinen Preis“

Auffallend in Altach die „nackte Brust“ der Austria. Das Logo der Firma von Vizepräsident Raimund Harreither, das letzte Saison das violette Trikot zierte, ist nur noch auf den Hosen zu sehen, die Brust also frei. „Wir wollten dieses Zeichen für alle sichtbar setzen“, so Stöger, „ein Trikotsponsor ist herzlich willkommen. Aber eines ist auch klar, zu verschenken haben wir nichts, alles hat seinen Preis.“ Egal, ob jemand „anbeißt“ - Stögers Aufgabe wird sein, dass die Brust der Spieler breit wird. Ist schwer genug.