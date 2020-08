Selbsthilfe: Handy kann Treffen nicht ersetzen

Handy-Kontakt ist kein Ersatz

Dies zeigt auch eine nicht repräsentative Umfrage, welche im Mai mit 33 Gruppensprechern sowie 18 Teilnehmern durchgeführt und in der Zeitung „Selbsthilfe wirkt“ veröffentlicht wurde. 45 Prozent gaben an, dass ihnen die Treffen sehr gefehlt haben. Auf die Frage, ob Medien in Zukunft Gruppentreffen ersetzen könnten, antworteten 41 Prozent „Nein, überhaupt nicht“ und 45 Prozent „Eher nicht“.