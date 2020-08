Zwei Polizeiautos bei Verfolgungsjagd beschädigt

Straßensperre durchbrochen

Die Verfolgung auf der A1 ging bis Pressbaum und dann auf der L2251 über Rekawinkel und Eichgraben bis Asperhofen-Paisling weiter. Dort kam es laut Polizei auch zu einer Kollision mit einem Dienstwagen. In der Zwischenzeit waren weitere Streifen aus dem Bezirk St. Pölten in die Fahndung nach dem Pkw-Lenker eingebunden, der in Asperhofen eine Straßensperre durchbrach.