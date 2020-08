Schlange lag in Vitrine eines Schmuckhändlers

Für helle Aufregung hat am Freitag eine exotische, aber völlig harmlose Kornnatter mitten in der Grazer Innenstadt gesorgt. Das Tier hatte es sich in der Auslage eines Schmuckgeschäfts zwischen Armreifen und Ohrringen gemütlich gemacht. Als Reptilien- und Amphibienexperte Werner Stangl zur Rettung ankam, hatte sie aber schon wieder das Weite gesucht. Möglicherweise ist das Tier bereits im Jahr 2019 ausgebüxt ...