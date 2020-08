Pkw auf Bahnübergang von Zug gerammt

In der Südoststeiermark ist am Sonntag ein Pkw beim Queren eines unbeschrankten Bahnüberganges in Fehring mit einem Regionalzug kollidiert. Der 65-jährige Lenker wurde verletzt. Die Feuerwehr befreite den Mann mit Bergeschere und -spreizer aus dem Wagen. Er wurde ins LKH Feldbach gebracht, die Zuginsassen blieben unverletzt.