„PS-Obersteirer“ sind auf der Überholspur

Während in vielen Betrieben Corona-bedingt die Investitionsbremse gezogen wurde, steht Unternehmer Josef Diepold mit dem Fuß voll am Gas: Der Chef des gleichnamigen Autospezialisten in Langenwang investiert aktuell 2,2 Millionen Euro in seine Kfz-Werkstätte und das Autohaus. 2500 Quadratmeter an neuen Räumlichkeiten werden entstehen.