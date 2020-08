Stadt gibt den Radlern mehr Raum

Weil es immer mehr Radler gibt, werden in der Stadt Salzburg die Wege ausgebaut. Aktuell laufen die Projekte Radwegsverbreiterung im Kurgarten und die Generalsanierung des Geh- und Radwegs am Müllnersteg. Am Montag startet der Lückenschluss Hagenau. Doch für einen Problemhotspot gibt es noch keine Lösung.