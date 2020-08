Erneut heftige Unwetter und Überflutungen

Im südlichen Niederösterreich hat es am Sonntag erneut Unwettereinsätze gegeben. Betroffen waren Feuerwehrangaben zufolge Gemeinden in den Bezirken Neunkirchen - insbesondere St. Egyden am Steinfeld - und Wiener Neustadt. Es galt unter anderem, Auspumparbeiten vorzunehmen. Nach den heftigen Gewittern und Starkregen der vergangenen Tage in der Steiermark, die im Raum Murau und Weiz und zuletzt in der Südoststeiermark Schäden verursacht hatten, rücken am Montag rund 40 Soldaten zum Assistenzeinsatz aus.