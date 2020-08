Der Rückwärtsgang führte ins Krankenhaus

Gegen 13.50 Uhr lenkte ein 40-jähriger aus Slowenien in einem Lager in Kalsdorf bei Graz einen Zugwagen retour. Zur selben Zeit lenkte ein 36-Jähriger einen Hubwagen ebenfalls retour. In weiterer Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Transportwägen. Der 36-Jährige verletzte sich bei einer überragenden Ladeplattform am Fuß unbestimmten Grades.