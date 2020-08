Salzburger Untersbergbahn fährt wieder

In den ersten beiden Wochen wird die Bahn nur an den Samstagen und Sonntagen fahren. Ab 28. August soll sie dann täglich in Betrieb sein - und zwar erstmals den gesamten Herbst und Winter hindurch, wie Wagner erklärte. Die erste Fahrt startet dabei um 8.30 Uhr. Die Zahl der Fahrgäste in den Gondeln wird von maximal 50 auf 38 reduziert, zudem herrscht in den Hallen der Tal- und Bergstation wie auch während der knapp neun Minuten langen Fahrt Maskenpflicht.