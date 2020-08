„Ich war im Wohnzimmer und habe es krachen gehört“

Der Lastwagen riss beim Einfahren in das Klausentor eine Oberleitung aus. Das Kabel krachte anschließend auf ein nachfahrendes Fahrzeug, die Insassen stiegen sofort aus. „Das war ein Fehler, es wäre besser gewesen, so wie der Fahrer des Lkw im Fahrzeug zu bleiben. Das Kabel stand noch unter Strom, dieser musste erst von der Salzburg AG ausgeschaltet werden“, so Reitsammer. Der Lkw-Lenker verließ erst unter Anweisung der Salzburg AG sein Fahrzeug. Mit 600 Volt fließt der Gleitstrom durch die Oberleitung, im Auto ist man davor geschützt, dieses wirkt als faradayscher Käfig. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.