Wieso nur so wenige Konzerte draußen stattfinden

Während es anfangs heftige Kritik von Anrainern, unter anderem wegen Lärmbelästigung, beim „Summer in the City“ am Karmeliterplatz hagelte, sei es bei der Murinsel in diesem Jahr noch zu keiner Beschwerde gekommen. Trotzdem müssen die meisten Konzerte drinnen stattfinden. Der Grund? Die Gesetzgebung.