Freche Dieseldiebe knackten Tanks von Lkw

Wochenlang suchten die beiden Kriminellen Baustellen in Breitenau im Bezirk Neunkirchen sowie in Bad Fischau-Brunn im Nachbarbezirk Wiener Neustadt heim. Dort brachen sie Tanks von Lkw und Maschinen auf, zapften Hunderte Liter Diesel ab. Bis ihnen Polizisten vom Posten Schwarzau am Steinfelde mit Beamten der Landeskriminalamtes auf die Spur kamen.