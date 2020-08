Sturm: Ilzer hat einen Stürmer im Auge

„Weil es uns in der letzten Woche gelungen ist, in der Kaderplanung die Weichen zu stellen. Das ist nicht alltäglich, dass das alles so aufgeht“, sagt der schwarz-weiße Sportchef, der innerhalb von nur vier Tagen mit Ingolitsch, Wüthrich und Kuen drei Neue unter Vertrag brachte, mit Sakic, der nach Griechenland abhob, auch wichtiges Geld in die Sturm-Kassa spülte. „Jetzt steht die Mannschaft erst einmal und kann sich in den nächsten Tagen und Wochen finden.“