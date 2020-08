Ein Lama hilft jetzt der Gastronomie in der Krise

Fünf Mitarbeiter

Sein kleines, aber feines Unternehmen (fünf Mitarbeiter), das in der Rudolfstraße beheimatet ist, mit dem gut gelaunten gelben Lama im Logo, bietet denselben Service erheblich günstiger an. Und das freut die Wirte, was auch ein Blick in die App beweist. So sind nach dem Launch vor einer Woche in der Umgebung bereits rund 50 Restaurants gelistet. „Und es werden täglich mehr“, klärt Starrermayr auf.