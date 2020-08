Wiener wollen Bäume statt Nebelduschen!

„Endlich fragt einer die Bürger, was sie in der Stadt verändern wollen“, schreibt eine Leserin zu unserer „Krone“-Aktion. Die Sehnsucht danach, gehört zu werden, scheint groß zu sein. In nur einer Woche erreichten die „Krone“ alleine 370 E-Mails. Ein vielfacher Wunsch: Bäume pflanzen statt Nebelduschen installieren!