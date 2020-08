Detlef und Emil heizen uns so richtig ein!

Am Dienstag nimmt die Gewitterneigung laut Ubimet deutlich zu und über das Land verteilt gehen ein paar kräftige Gewitter nieder. Die ersten davon treten bereits am Vormittag am Alpenostrand auf, am Nachmittag sind dann auch Gewitter im östlichen Flachland möglich. „Die Gewitter verlagern sich nur sehr langsam, daher kann es punktuell zu großen Regenmengen kommen“, so Spatzierer. „Mit den stärksten Gewitterzellen sind auch Sturmböen und Hagel möglich.“ Bei Höchstwerten von 25 bis 32 Grad wird es zusätzlich drückend schwül.