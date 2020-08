Eigene App vereinfacht den Alltag im Kinderland

Sicherheit beim Abholen und Krankheit

Die App läuft seit dieser Woche in der Testphase für Eltern und Pädagogen. Ab Herbst soll die verpflichtend werden. Dadurch erhofft sich der Unternehmer auch mehr Sicherheit. „Es kommt immer wieder vor, dass jemand Neues das Kind abholt. Mit der App können die Eltern ein Foto von der Person schicken, dann wissen unsere Pädagogen, an wen sie das Kind abgeben dürfen und wir sind abgesichert“, so Pagitsch, für den die App auch in Corona-Zeiten Sicherheit bringt. „Wenn ein Kind erkrankt – egal ob an Corona oder einer Kinderkrankheit – dann können wir das schnell kommunizieren.