Wie fast jeder zum Richter werden kann

Hunderte Verfahren in einem Jahr in Tirol

Im Jahr 2019 gab es in Tirol immerhin 246 Schöffen- und 29 Geschworenenverfahren. Was bedeutet: Obwohl die Laien in einer Periode häufig bei mehreren Verfahren dabei sind, geht der Personalbedarf in die Hunderte. „Die Leute nehmen es sehr ernst und nicht auf die leichte Schulter. Sie wollen die Materie verstehen und berichten danach meist von einer interessanten Erfahrung“, weiß Stutter aus seiner langjährigen Beobachtung.