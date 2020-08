Bankraub in Graz verhindert: Täter festgenommen

Erster Versuch abgebrochen

Wie weitere Ermittlungen ergaben, stehen der 19-Jährige sowie der 20-Jährige auch im Verdacht, erst am Dienstagvormittag einen Raub auf eine Bankfiliale in der Alten Poststraße versucht, in der Folge jedoch erfolglos abgebrochen zu haben. Dabei fuhren sie mit einem Pkw und gestohlenen Kennzeichen zum Tatort, wo sich der 19-Jährige mit einem Mund-Nasen-Schutz und einem Fischerhut maskiert zur Filiale begab. Eine Gaspistole hatte er in der Jackentasche eingesteckt. In der Annahme, dass es sich bei einem Mann vor der Filiale um einen Security handle, brach er sein Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute.