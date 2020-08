Salzburg kauft 20 neue Züge für die Lokalbahn

Durch die gemeinsame Bestellung liege die Kostenersparnis pro Zug bei einer Million Euro. Insgesamt werden 504 Züge ausgeschrieben. Die in die Jahre gekommenen Triebwägen der Salzburger Lokalbahn werden durch „Tram-Trains“ ersetzt und ergänzt. Die sind ursprünglich eine Erfindung aus der süddeutschen Stadt Karlsruhe und ermöglichen umsteigefreies Fahren aus der Region in die Innenstadt. „Wir müssen dringend vorsorgen und neue Züge bestellen, um die Lokalbahn zukunftsfit zu machen und uns für die Regionalstadtbahn vorzubereiten“, sagte Landesrat Stefan Schnöll. Die Züge sollen 2026 in Betrieb gehen.