Auto prallt in Feistritztal gegen Bus: Ein Toter!

Tödliche Verletzungen

Bei der Kollision wurde das Auto durch den Aufprall links über eine Böschung geschleudert. Der 78-jährige Lenker, der in der Nähe wohnt, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte nur noch Tod geborgen werden. Der Busfahrer, den an dem Unfall völlig schuldlos ist, blieb unverletzt. Ein Fahrgast musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.