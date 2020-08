Todeslenker von Südtirol teilweise entlastet

Unfalllenker wartet in Kloster auf Prozess

Der 27-Jährige befindet sich - obwohl sein Hausarrest wieder aufgehoben worden war - noch in einem Kloster in Südtirol. Er war im Jänner im Touristenort Luttach betrunken in eine Gruppe Skiurlauber gerast. Sechs waren sofort tot, eine Frau starb später im Krankenhaus. Die meisten Opfer kamen aus Nordrhein-Westfalen. Dem Unfalllenker wird mehrfache Tötung im Straßenverkehr vorgeworfen. Ihm drohen bis zu 18 Jahre Haft.