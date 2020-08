Suttner: „Geile Sache, dass Stöger Trainer ist“

Aber auch Markus Suttner selbst freut sich über die Heimkehr, sagt: „Nach fünf Jahren wieder Austria-Spieler zu sein, ist schon etwas Cooles und macht mich stolz. Es ist für mich eine Ehre, dass ich mit 33 Jahren noch einmal zu Austria Wien zurückkommen darf - ich freue mich riesig. Ich will mithelfen, dass es sportlich besser läuft. Ich habe einiges an Erfahrung sammeln dürfen, will das an die jungen Spieler weitergeben und selbst am Platz zeigen, dass ich hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wieder daheim bin. Es ist eine geile Sache, dass Peter Stöger wieder Trainer ist - das habe ich erst erfahren, nachdem ich eigentlich schon zugesagt hatte. Wir haben nach der letzten Saison einiges gutzumachen, hoffentlich können wir das am Platz umsetzen.“