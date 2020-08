Mann (55) verletzte sich bei Canyoning Tour

Mit einer neunköpfigen Gruppe unternahm ein Canyoning Guide am Nachmittag eine Tour in der „Zemmschlucht“ in der Gemeinde Finkenberg. Alle Teilnehmer wurden vor der Tour vom Guide vorschriftsmäßig eingeschult. Gegen 15.45 Uhr befand sich die Gruppe rund 100 Meter nach dem sogenannten Dreizack, einer Abseilstelle. Dort passierte laut Angaben der Polizei das folgenschwere Unglück.