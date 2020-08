Touristen erobern die Altstadt zurück

Neue Vorlieben zeigen sich auch in der Gastronomie– wie auch im Cafe Habakuk in der Linzergasse: „Wir verkaufen so viel warme Mehlspeisen wie noch nie. Wir bereiten rund 30 mal am Tag Salzburger Nockerl zu – Österreicher und Bayern fahren darauf total ab“, berichtet Chef Ralph Vonblon, der auch am Vorjahresumsatzniveau kratzt.