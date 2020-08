Bub wurde Bein amputiert: Bimfahrerin verurteilt

Am heutigen Montag stand die 40-jährige Straßenbahnfahrerin in Graz vor Gericht. Der Anklagepunkt: grob fahrlässige Körperverletzung. Vor Richter Raimund Frei ist die Frau schwer erschüttert und voll geständig. Sie war sich sicher, dass sie grün hatte - und dann überquerten Schulkinder den Schutzweg in der Grazer Annenstraße.