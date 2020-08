So heißt Herzogin Meghan und Prinz Harrys Labrador

Der Name habe eine besondere Bedeutung für das Paar. Pula sei die offizielle Währung von Botswana, dem Land in Afrika, in das Harry Meghan am Anfang ihrer Beziehung mitnahm. Pula bedeutet in der Bantusprache Setswana „Regen“ - und da Regen in Botswana sehr selten ist, wird er als wertvoll und ein Segen angesehen.