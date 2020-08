Corona auf Kreuzfahrtschiff: Suche nach Gästen

Aufruf an Betroffene, sich in häusliche Quarantäne zu begeben

Nun versuchen die norwegischen Behörden, mit allen Reisegästen Kontakt aufzunehmen. Viele von ihnen haben schon über die Medien von den positiv Getesteten erfahren. In den Berichten wurde gleichzeitig der Aufruf der Gesundheitsbehörden verbreitet, sich in häusliche Quarantäne zu begeben.